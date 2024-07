We wtorkowy wieczór Dakota Johnson pojawiła się na dwóch londyńskich imprezach w jednej, olśniewającej kreacji! Gwiazda "50 twarzy Greya" wzięła udział w europejskiej premierze swojego nowego filmu "Jak to robią single". Nie mogła również opuścić otwarcia wystawy "Vogue 100: A Century of Style w National Portrait Gallery".

Reklama

Połyskująca, złota kreacja z dekoltem i falbanami na ramionach pochodzi z nowej kolekcji Marca Jacobsa. Gwiazda zestawiła ją ze szpilkami Charlotte Olimpia oraz biżuterią: kolczykami i bransoletką Messika. Do tego dziewczęcy makijaż i ulubiona fryzura aktorki: wysoki, nieco niedbały kucyk. Naszym zdaniem ta stylizacja Dakoty Johnson zasługuje na szóstkę! Zgadzacie się?

Zobacz: Romantyczna Dakota Johnson na premierze komedii "Jak to robią single". Zobaczcie jej olśniewającą kreację

Zobacz także

Dakota Johnson na premierze filmu "Jak to robią single"

EastNews

W długiej, złotej sukni wyglądała niesamowicie!

EastNews

Ulubiony, różowy makijaż Dakoty

EastNews

Johnson na otwarciu wystawy Vogue 100: A Century of Style

EastNews

Metaliczna kreacja to projekt Marca Jacobsa

EastNews

Kreacja wygląda jak stworzona specjalnie dla aktorki!

EastNews