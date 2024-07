1 z 6

Alarm! Alarm! Dakota Johnson jak najszybciej potrzebuje nowego stylisty! Wielka gwiazda "50 twarzy Greya" i "Ciemniejszej strony Greya" na ekranie wygląda jak milion dolarów, a na co dzień... No cóż, tutaj jest trochę (delikatnie mówiąc) gorzej!

Dakota została przyłapana na lotnisku razem ze swoją przyjaciółką. Jej look pozostawiał wiele do życzenia. Za duże jeansy zniekształcające jej seksowną sylwetkę, niekształtna kurtka z zamszu, luźny podkoszulek i... dziwne klapki! Tak, wiemy że były wygodne, ale na pewno nie pasowały do żadnego elementu jej stylizacji.

Nasza dobra rada, Dakoto Johnson, zatrudnij nowego stylistę! Koniecznie! Już dzisiaj!

