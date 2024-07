Karolina Gilon wyglądająca zupełnie jak Margaret! Takie wrażenie można było odnieść, oglądając zdjęcia z ostatniej imprezy marki Local Heroes, na której pojawiło się wiele gwiazd.

Karolina Glion kopiuje styl Margaret?

Wśród nich nie było wprawdzie Margaret, jednak niektórzy mogli się pomylić patrząc na uczestniczkę programu "Top Model"! Karolina do złudzenia przypominała znaną piosenkarkę! Nie dość, że obie panie mają podobne, dość ostre rysy twarzy i platynowe włosy, to jeszcze stylizacja modelki mogła być myląca.

Karolina tego wieczoru postawiła na okrągłe okulary przeciwsłoneczne, które już od jakiegoś czasu są znakiem rozpoznawczym Margaret. Do tego plisowana, złota spódniczka, naszyjnik w kształcie krzyża i złote trapery - to look, w którym z powodzeniem na ściance mogłaby pozować Margaret! My nie możemy się nadziwić temu podobieństwu! Też je dostrzegacie?

Karolina Glion na imprezie Local Heroes

