Na przedpremierowym pokazie serialu "Bodo" Edyta Herbuś wyglądała niezwykle elegancko, ale nie nudno! Gwiazda postawiła na czarny total look z sukienką w roli głównej. Sięgająca za kolano jedwabna kreacja z "pęknięciem" na dekolcie to projekt Magdaleny Knitter dla Zaquad. W talii aktorka przewiązała ją paskiem (zobacz: Paski w talii powracają! Wzoruj się na stylowych gwiazdach - i oceń, która robi to najlepiej!). Stylizację Edyty Herbuś uzupełniła czarna kopertówka i delikatne sandałki, a także szminka w ulubionym przez aktorkę wiśniowym kolorze. Naszym zdaniem stylizacja gwiazdy zasługuje na szóstkę! Zgadzacie się z nami?

Zobaczcie elegancką stylizację Edyty Herbuś i… jej dodatki za prawie 13 tysięcy złotych!

Edyta Herbuś na przedpremierowym pokazie serialu "Bodo"

Aktorka postawiła na czarny total look

Elegancka sukienka Edyty to projekt Magdaleny Knitter dla Zaquad

Gwiazda dobrała do niej czarną kopertówkę...

...oraz delikatne sandałki:

Sukienka z pęknięciem na dekolcie - Magdalena Knitter for Zaquad, 900 zł