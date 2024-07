1 z 8

Dominika Kulczyk pojawiła się w weekend w "Dzień dobry TVN", a do studia TVN wzięła swoją córkę. Obie wyglądały równie stylowo - dopasowały swoje outfity niemal tak jak Beyonce i Blue Ivy! Dominika miała na sobie śnieżnobiały płaszcz oversize, a pod nim oryginalny zestaw od słynnego projektanta.

Córka Kulczyk wybrała te same kolory co mama, choć fasony były znacznie prostsze. Dziewczęcy granatowy płaszczyk, białe spodnie i koszula plus uwielbiane przez dziewczynki błyszczące trampki. Która wygląda lepiej: mama czy córka? Zobacz!

