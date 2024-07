1 z 12

Color-blocking brzmi jak tajemna praktyka stylistów, wizażystów i innych wtajemniczonych z branży mody. W rzeczywistości to nic innego jak łączenie ze sobą kolorów, które znajdują się na przeciwnym krańcu koła barw – i jest to jeden z największych trendów tego sezonu.

Nie wierzycie? To popatrzcie na wybiegi na wiosnę/lato 17. Projektanci jednym głosem postawili na ścierające się, zdecydowane kolory – neonowe żółcie gryzące się z jaskrawymi różami, wiśniowymi czerwieniami i morskimi ultramarynami.

Na pokazie Balenciagi jaskrawoczerwona sukienka została zestawiona z neonowoniebieskimi kozakami ze spandeksu a u Celine połączono nakładające się wartwami błękity – od baby blue aż po stalowe błękity – z kontrastującymi, karminowymi dodatkami.

Podobne połączenie wyczailiśmy u Natalii Szroeder! To budujące, że jedna z naszych gwiazd wyhaczyła to gorące zestawienie barw i pokazała je w swojej ostatniej stylizacji. Postawiła ona na buty, które same w sobie są w trendzie na color-blocking.

Zainspirowani Natalią przejrzeliśmy dla Was sieciówki i znaleźliśmy buty, które są w tym gorącym trendzie. Zapraszamy na shopping!