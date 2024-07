1 maja w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku po raz kolejny odbyła się uwielbiana przez gwiazdy Met Gala. Coroczna impreza nazywana także Galą Kostiumów to uroczyste otwarcie wystawy Costume Institute. Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele osobistości. Wśród nich fotoreporterom pozowały m.in. Katy Perry, Jennifer Lopez, Katie Holmes, Rihanna, Kim Kardashian, Kendall i Kylie Jenner. Kto szokował, a kto zachwycał stylizacją? Kogo fotoreporterzy wołali do zdjęć, aż do zdarcia gardła. Zobacz na filmiku.

