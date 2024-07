Blake Lively spodziewa się drugiego dziecka, co nie staje jej na przeszkodzie w aktywnym promowaniu swojego nowego filmu "Cafe Society". Każde publiczne wystąpienie gwiazdy wiąże się z innym, dopracowanym lookiem, w związku z czym możemy ostatnio podziwiać prawdziwy festiwal ciążowego stylu 28-letniej aktorki.

Wychodząc we wtorek z nowojorskiego hotelu, Blake Lively zaprezentowała się fotografom w oryginalnej stylizacji z odcinaną pod biustem, zdobioną haftowanymi detalami, różową sukienką od Jonathana Simkhaia (ok. 3600 zł). Mimo że kreację trudno uznać za zachowawczą, gwiazda dobrała do niej wyjątkowo wyrazistą, zdobioną komiksowymi naszywkami torbę od Christiana Louboutina (ok. 10 000 zł). Blake look uzupełniła biżuteryjnymi sandałami od Sophii Webster (ok. 2000 zł) i biżuterią luksusowej marki Anita Ko, wartą w sumie ponad 30 tysięcy złotych.

Podoba wam się ciążowy look Blake Lively za ponad 45 TYSIĘCY? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Blake Lively postawiła we wtorek na odważny look.

Gwiazda do zdobionej haftowanym wzorem sukienki dobrała torbę z komiksowymi naszywkami.

Dodatek z metką Christiana Louboutina to wydatek rzędu 10 tysięcy złotych.