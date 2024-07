1 z 9

Przegląd ciemnych lakierów do paznokci

Najmodniejsze ciemne lakiery do paznokci to prawdziwy hit wśród gwiazd! Głębokie bordo, mroczna czerń czy stylowa szarość? Wybór należy do Ciebie! Jesienią dużo chętniej sięgamy po ciemniejsze kolory lakierów, które pięknie komponują się z sezonowymi stylizacjami. Doskonale wie o tym Paulina Sykut, która tej jesieni stawia na ciemny manicure. Pamiętaj jednak, że ciemny lakier wymaga perfekcyjnie wypielęgnowanych dłoni!

Zobacz przegląda ciemnych lakierów do paznokci! Swój ulubiony kolor możesz wybrać już za kilka złotych!

