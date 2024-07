Anna Lewandowska w połowie grudnia zmieniła fryzurę i przefarbowała się na blond. Może nie jest to platyna, ale wyraźnie było widać różnicę. A w Nowy Rok na blond postanowiła przefarbować się Ewa Chodakowska!

Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska zostały blondynkami

Złośliwi mogliby powiedzieć, że trenerki znowu rywalizują ze sobą - jak nie na płyty z ćwiczeniami, to treningi, a teraz na kolor włosów. U Chodakowskiej to bardzo duża zmiana, bo do tej pory zawsze miała taki sam kolor włosów, chyba, że rozjaśniały jej się delikatnie włosy od słońca. W sumie obie trenerki - Lewandowska i Chodakowska - do tej pory dobrze czuły się w ciemnym kolorze włosów, ale być może 2016 rok ma być czasem dużych zmian dla nich, więc zaczęły od... głowy. Nam ich zmiana koloru włosów przypadła do gustu, a Wam?

I pytanie, która trenerka w blondzie podoba Wam się bardziej? A może wyglądały lepiej w ciemnym kolorze włosów?

Ewa Chodakowska jako blondynka:

Anna Lewandowska jako blondynka:

Ania Lewandowska z Robertem Lewandowskim: