Cara Delevingne to prawdziwa kobieta - kameleon! Jednego dnia błyszczy na czerwonym dywanie promując swój debiutancki film - „Paper Towns’’, następnego już - w swoim ulubionym, przekornym stylu - chowa się przed wzrokiem fanów.

Znana z zamiłowania do szalonych imprez modelka - teraz również aktorka - na co dzień najchętniej nosi luźne, wygodne i nieco zwariowane ubrania. Nie boi się też pokazywać bez makijażu (zobacz: Ta modelka bez makijażu nie jest już taka piękna). Tym razem postanowiła zaskoczyć wszystkich zakładając czapkę przypominającą...słodką babeczkę! Pochodzi ona ze sklepu Neff - można kupić ją za nieco ponad 100 zł.

Ten dodatek błyskawicznie przyciągnął do niej flesze aparatów - kto inny założyłby ciepłą czapkę o tej porze roku?

Reszta stylizacji była zdecydowanie spokojniejsza: kobaltowa bluza i dopasowane do niej buty (obie rzeczy marki Adidas), czarne dresowe spodnie, t-shirt oraz ciemne okulary.

Jeśli lubicie styl Cary Delevingne, koniecznie zobaczcie inne stylizacje modelki:

