Elegancka koszula damska, bluzka wizytowa z bufkami lub luźna bluzka z lejącego się materiału pozwalają wyczarować efektowną, wizytową kreację niewielkim kosztem. Wystarczą spodnie lub spódnica w jednolitym kolorze, czółenka, ewentualnie jakiś dodatek i jesteś gotowa do wyjścia.

Reklama

Bluzki koszulowe podstawą wizytowego stroju

Bluzka koszulowa ma prosty fason, kołnierzyk, jest zapinana na guziki i na ogół dopasowana w talii. Wygląda dobrze zarówno do spodni, zwłaszcza czarnych, o obcisłych lub prostych nogawkach, jak i do spódnic. Jest idealna, jeśli zależy ci na osiągnięciu efektu klasycznej elegancji. Możesz założyć do niej delikatną biżuterię, np. srebrny naszyjnik. Taka bluzka pasuje do każdego typu sylwetki. Osoby, które mają szersze ramiona, powinny unikać jednak krótkich rękawów.

Bluzki z bufkami podstawą wizytowego stroju

Bluzka z bufkami doda wizytowemu strojowi odrobiny romantyzmu. Bufy pomogą wyrównać proporcje sylwetki u osób, które mają zbyt wąskie ramiona w stosunku do bioder. Niestety niekorzystnie poszerzają ramiona u osób, których linia ramion jest dosyć szeroka.

Reklama

Bluzki luźne podstawą wizytowego stroju

Luźne bluzki, z lejącego materiału, z tiulowymi elementami, np. rękawami, to świetny sposób na zamaskowanie niedoskonałości sylwetki. Mogą też one stanowić bazę romantycznej stylizacji. Do luźnej góry zawsze zakładaj przylegający dół: spodnie lub spódnice. Do takich bluzek pasują duże ozdoby, np. wisiory z zegarkiem.