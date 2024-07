Blake Lively przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie promuje swój najnowszy film "The Shallows". Aktorka, która spodziewa się drugiego dziecka, nie przestaje zaskakiwać uroczymi stylizacjami, idealnie podkreślającymi jej dziewczęcą urodę. Przykład? Look z niebieską sukienką Cushnie Et Ochs, w której paparazzi przyłapali Blake, gdy ta wychodziła z hotelu. Gwiazda kobaltową kreację uzupełniła zlotą kopertówką-puzderkiem marki Salvatore Ferragamo (ok. 7800 zł) i kolorowymi szpilkami od Christiana Louboutina (ok. 9800 zł). Rezultat? Naszym zdaniem ten look to hit! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Reklama