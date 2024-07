1 z 5

Inauguracja 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes za nami! Mimo że na czerwonym dywanie królowały różnorodne trendy, w oczy szczególnie rzucał się jeden dominujący kolor. Mowa o żółtym, na który postawiły popularne aktorki: Blake Lively, Anna Kendrick, Jessica Chastain i Kirsten Dunst.

Moda na czerwonym dywanie rządzi się swoimi prawami, ale zgodność znanych fashionistek co do najgorętszego koloru sezonu daje do myślenia. Przyjrzyjcie się stylizacjom gwiazd i zainspirujcie się ich podejściem do żółtych odcieni. Słoneczny trend wprawi was w wiosenny nastrój, nawet jeśli w tym roku nie wybieracie się do Cannes. :)

