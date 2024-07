1 z 11

Słynąca z wyjątkowo ekskluzywnej biżuterii marka Chopard weszła w posiadanie jedynego w swoim rodzaju diamentu - The Queen Of Kalahari, by go... pociąć! Wydobyty w kopalni w Botswanie, jedyny w swoim rodzaju kamień ważył aż 342 karaty. Ale to już przeszłość - przy pomocy lasera specjaliści marki Chopard pocięli go na 23 mniejsze diamenty (5 z nich waży ponad 20 karatów), z których powstała unikatowa kolekcja luksusowej biżuterii...

