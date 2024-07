Beyonce pokochała tę samą markę, co polskie gwiazdy: Agnieszka Szulim, Natalia Siwiec i... Małgorzata Rozenek! Wokalistka przyszła na finał tegorocznego Wimbledonu w ryzykownie krótkiej, białej sukience marki Self-Portrait (ok. 1190 zł). Luźna, wykończona gipiurą kreacja z zabudowanym dekoltem i falbankami nie wygląda najlepiej na kobiecej sylwetce Beyonce - ukrywa to, co powinno być podkreślone, i optycznie dodaje kilogramów! Takiego problemu nie mają polskie fanki Self-Portrait, wśród których znajdziemy Małgorzatę Rozenek, Agnieszkę Szulim i Natalię Siwiec (zobacz: Agnieszka Szulim i Natalia Siwiec w tej samej seksownej - i drogiej - sukience! Która wygląda lepiej? SONDA). Koronkowe, ozdobione falbankami sukienki podkreślają ich idealne nogi oraz dodają seksownych krągłości! A może bardziej podoba ci się stylizacja Beyonce? OCEŃ!

Beyonce na Wimbledonie 2016

Wokalistka wybrała bogato zdobioną, białą sukienkę z zabudowanym dekoltem.

Do tego stylowe okulary i oryginalna fryzura: warkocz z... warkoczyków!

Kreacja była wyjątkowo krótka!

Beyonce postawiła na projekt marki Self-Portrait.

Tę markę uwielbiają też polskie gwiazdy: Agnieszka Szulim...

...Małgorzata Rozenek...

...i Natalia Siwiec!