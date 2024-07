Beata Kozidrak i Maria Sadowska pojawiły się ostatnio w tej samej sukience projektu Łukasza Jemioła. To bardzo charakterystyczny model bo zdobią go przypominające guziki czarne pajety. Beata Kozidrak do tej kreacji dodała jeszcze metaliczny złoty pas również z kolekcji Jemioła i proste czarne szpilki. Maria Sadowska zaś zdecydowała się na błyszczące buty na słupku Miu Miu oraz złotą biżuterię w dużej ilości marki Pinko i Zara. Efekt? Oceńcie sami!

Jak wam się podobają te stylizacje i co myślicie o sukience Łukasza Jemioła?

Beata Kozidrak na sylwestrowej konferencji Polsatu.

Co myślicie o stylizacji Beaty Kozidrak? Hot or Not?!

Maria Sadowska w programie The Voice od Poland.

East News

Piosenkarka dobrała do sukienki Łukasza Jemioła złotą biżuterię.

