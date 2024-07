1 z 5

Anna Wendzikowska przefarbowała się na rudo? Dziennikarka aktualnie przebywa we Wrocławiu, a na jej Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie. Gwiazda stoi na nim tyłem, dzięki czemu dokładnie możemy zobaczyć kolor jej włosów. I co ciekawe, Ania Wendzikowska wygląda tak jakby zmieniła kolor na rudy! Być może to tylko złudzenie i po prostu światło tak pada? A może jednak Anie rzeczywiście przefarbowała się na rudo?

Należy jednak zwrócić uwagę, że w życiu Ani Wendzikowskiej pojawiła się nowa miłość, a przecież mówi się, że zmiany na głowie zwiastują zmiany w życiu.

Czy Ani dobrze byłoby w rudym kolorze?

