Anna Oberc zmieniła fryzurę! Aktorka w czwartek wieczorem pojawiła się na modowej imprezie - Elle Style Awards i zaskoczył wszystkich nowych wizerunkiem. Nie da się ukryć, że gwiazda uwielbia eksperymentować z wyglądem i nie straszne są jej metamorfozy. Teraz postanowiła zaszaleć na jesień. Anna Oberc zdecydowała obciąć włosy i aktualnie ma coś na kształt popularnego niegdyś boba. Co ciekawe zmieniła także kolor włosów. Do tej pory miała lekko rudawe, a obecnie lekko wpadają w blond. Naszym zdaniem ta metamorfoza jest na plus! Zobaczcie, jak teraz wygląda gwiazda!

