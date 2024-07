Anna Lewandowska jest motywacją dla wielu Polek. Trenerka namawia do aktywnego trybu życia i wprowadzenia zdrowych i zrównoważonych posiłków do diety. Jak się okazuje ma ona również ogromny wpływ na swoją babcię, która trenowała razem z nią. Zobacz: Lewandowska motywuje nie tylko fanki. Pokazała jak trenuje jej babcia

Reklama

Sportsmenka pomimo wielu zobowiązań zawodowych nie zapomina także o sobie. Lewandowska wie, że każda kobieta powinna dbać o siebie, do czego też nawiązuje w swoich postach. Sama daje więc przykład i pochwaliła się zdjęciem z wizyty od fryzjera. Trenerka mocno zaszalała z fryzurą, ponieważ nie tylko ścięła długie włosy do ramion, ale też przefarbowała je. I to nie na byle jaki kolor, bo na rudo.

Podoba Wam się?

Zobacz: Lewandowska rzadko pokazuje rodzinę. Tym razem pochwaliła się młodszym bratem



Zobacz także





Reklama

Lewandowska promuje swoją książkę: