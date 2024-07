1 z 5

Anna Lewandowska słynie z zamiłowania do zdrowego stylu życia, sportu... i stylizacji, które często warte są fortunę. Trenerka dość często pokazuje się m.in. w swoich ulubionych okularach marki Dior, za które trzeba zapłacić 1500 zł. Tak też było ostatnio, kiedy fotoreporterzy przyłapali ją podczas wizyty w Warszawie. Anna Lewandowska tym razem postawiła na czerń. Podarte jeansy i koszulkę zestawiła z dużą torbą Prady, za ok. 6400 złotych, okularami Dior So Real oraz z masywnymi butami zdobionymi złotymi detalami.

Zobacz, jak żona Roberta Lewandowskiego prezentuje się w stylizacji na co dzień!

Zobacz również: Anna Lewandowska pod studiem TVP z torebką za... 11 tysięcy złotych!