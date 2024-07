1 z 12

Moda wciąż zaskakuje, nie tylko niebanalnymi nowymi rozwiązaniami, ale również powrotami do przeszłości i reaktywacją trendów. Takim zaskoczeniem sezonu jest zyskujący coraz większą popularność, a dawno nie widziany aksamit. Najpierw pojawił się na czerwonych dywanach. Szybko opanował wszystko, od dodatków, butów i torebek, po ubrania. To jednak trend, który nie musi być przeznaczony tylko na szczególne okazje. Jest świetną bazą dla retro stylizacji i nieustająco modnego boho. Idealnie komponuje się z delikatnymi, dobrymi jakościowo materiałami, jedwabiem czy też koronką oraz złotymi dodatkami. Podaruj sobie odrobinę luksusu i przekonaj się sama do tego niebanalnego trendu!

