Agnieszka Włodarczyk zmieniła fryzurę?! Ostatni weekend aktorka spędziła z Agnieszką Woźniak-Starak na gali KSW. Dziennikarka pokazała zdjęcie z tego wydarzenie, na którym pozuje z Agnieszką Włodarczyk. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że wyglądają niemal identycznie, a wszystko przez nową fryzurę aktorki!

Gwiazda ewidentnie rozjaśniła włosy do jasnego blondu i je przycięła. Na fotce dokładnie nie widać długości, ale można się domyślić, że sięgają do ramion. Naszym zdaniem taka zmiana jest na plus! A Wam jak się podoba? ZDJĘCIE ZNAJDZIECIE W GALERII!

