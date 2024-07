Agnieszka Włodarczyk w kowbojskim kapeluszu! I to jeszcze na konferencji programu "Azja Express"... Geograficznie to nam trochę do siebie nie pasuje ;), ale i stylizacja aktorki niestety pozostawia wiele do życzenia. Agnieszka Włodarczyk wybrała co prawda modne frędzle, ale tym razem gwiazda nie wygląda dobrze w oversizowej, białej bluzce. Spodnie dzwony? Też niby na czasie, ale nie takie... Za długie (za bardzo dotykają ziemi) i w dodatku w kant (a to już niemodne!). No i ten kapelusz... (Zobacz: Z kapeluszem jej do twarzy – dobór nakrycia głowy może całkowicie odmienić stylizację) Słów nam brak, nic tu do siebie nie pasuje. A wy co myślicie?

Agnieszka Włodarczyk na konferencji "Azja Express".

"Azja Express" na antenie TVN już od 7 września.

Agnieszka Włodarczyk w programie pojawi się w parze z Marią Konarowską.