Agnieszka Włodarczyk znów na salonach! Aktorka i gwiazda show "Azja Express" pojawiła się na imprezie jednej ze znanych marek samochodowych. To pierwsze wyjście na salony aktorki, od kiedy w mediach pojawiła się informacja o tym, że Włodarczyk znalazła nową miłość. Wybrankiem gwiazdy jest pochodzący z Mazur przystojny biznesmen, Gabriel. Para poznała się w grudniu 2016 roku i od tamtego czasu regularnie się spotyka. Agnieszka i jej ukochany byli ostatnio na wycieczce w Indonezji.

Czy nowy związek jej służy? Na zdjęciach z imprezy Agnieszka wygląda na wypoczętą i zrelaksowaną. Tym razem aktorka postawiła na efektowną stylizację - złote spodnie, zielona bluzka, ale najważniejszym elementem jej stylizacji była narzutka z frędzlami. Czy to była udana stylizacja? Trzeba przyznać, że frędzle robią wrażenie, dlatego nie jesteśmy przekonani, czy dobranie do nich jeszcze złotych spodni to dobry pomysł. Co za dużo, to niezdrowo... A Wy co o tym myślicie? Podoba Wam się stylizacja Agnieszki Włodarczyk?

