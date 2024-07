Agnieszka Szulim zachwyca ostatnio na salonach swoją perfekcyjną figurą. Okazuje się, że w niespełna pół roku Agnieszce udało się zrzucić aż 10 kilogramów. Wszyscy zastanawiają się nad tajemnicą diety dziennikarki TVN. Z tej okazji gwiazda poddała się odpowiednim badaniom. Przypomnijmy: Szulim schudła aż 10 kilo w pół roku. Zdradziła sekret błyskawicznej diety

Nie tylko idealna sylwetka Szulim robi wrażenie. W przeciągu kilku ostatnich miesięcy Agnieszka zamieniła się w prawdziwą ikonę stylu. Jej kreacje są niebanalne i oryginalne, ale zawsze zgodne z najnowszymi trendami mody. Jak mówi w rozmowie z "Faktem", na co dzień ubiera się sama. Podczas oficjalnych wyjść i w pracy sięga jednak po pomoc zaufanej stylistki Sylwii, z którą świetnie się dogaduje:

Doskonale wie, co lubię i ma podobny do mojego gust, więc dogadujemy się znakomicie. Sylwia wybiera mi kreacje na oficjalne okazje i do pracy, ale na co dzień ubieram się sama. Staram się przede wszystkim nie przebierać, a mój styl na co dzień nie odbiega zbytnio od tego na wizji - mówi gwiazda