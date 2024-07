1 z 5

Agnieszka Szulim ma mało wolnego czasu, ale gdy już go ma, to wybiera się na... zakupy! Fotografowie przyłapali ją jak wychodzi z kolegą Adrianem Boskim ze sklepu z luksusowymi dodatkami. Jak wyglądała Aga? Oczywiście znakomicie i „cała w trendach”, mimo że na pierwszy rzut oka zwyczajnie. Ale...

Rozszerzone, modne spodnie w stylu lat 80. Baleriny Valentino i do tego Szulim dobrała najmodniejszą kamizelkę tego sezonu, czyli w męskim kroju. Agnieszka Szulim wyznała niedawno, że wcale się na trendach nie zna, ale po tym co zobaczyliśmy na ulicy jakoś trudno nam w to uwierzyć. Ale to jeszcze nie koniec. Do tego Agnieszka nosi t-shirt z limitowanej kolekcji PLNY LALA x Moliera 2 „CONSTELLATIONS“ ze swoim znakiem zodiaku, czyli Baranem :).

Limitowana kolekcja składa się z serii 12 T-shirtów, z których każdy przedstawia inne znaki zodiaku. Motywy są haftowane.

Agnieszka udowadnia, że wygląda zachwycająco nie tylko w eleganckich kreacjach - tak jak w ostatnim odcinku Apluaz Apluaz w sukience za... 30 tysięcy złotych! Czy jak ostatnio w pięknym garniturze na wernisażu.

A Wy w jakim wydaniu wolicie Szulim? Zobaczcie całą galerię.