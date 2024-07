Na poniedziałkowej premierze „Listów do M. 2’’ (zobacz: Gwiazdy na premierze długo wyczekiwanego filmu "Listy do M. 2" GALERIA) duże zainteresowanie wzbudziła odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie, Agnieszka Dygant. Aktorka, która nieczęsto pojawia się na czerwonym dywanie, zaprezentowała naprawdę świetny look - od francuskiej projektantki!

Agnieszka Dygant na premierze filmu "Listy do M. 2"

Agnieszka miała na sobie romantyczną, jedwabną sukienkę z falbanami na spódniczce i przezroczystymi rękawkami z organzy. Zestawiła ją z masywnymi botkami za kostkę, w modny szpic, z ciekawym wzorem z przodu. Obie rzeczy pochodzą z jesiennej kolekcji Isabel Marant - sukienka kosztuje ok. 5460 zł, a buty ok. 4180 zł. Do tego minimalistyczna, skórzana bransoletka, włosy ułożone w delikatne fale oraz subtelny make-up. Nam całość bardzo się podoba, choć botki mogłyby mieć odrobinę niższą cholewkę (ta długość skraca nogi). A co wy myślicie? Oceńcie!

Agnieszka Dygant na premierze „Listów do M. 2’’

Sukienka Isabel Marant, ok. 5460 zł

Botki Isabel Marant, ok. 4180 zł

Look z kolekcji Isabel Marant, jesień-zima 2015, całość: ok. 9640 zł