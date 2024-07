1 z 6

Agata Duda towarzyszyła mężowi Andrzejowi Dudzie podczas uroczystości wręczenia odznaczeń polskim medalistom z Rio. Choć Pierwsza dama postawiła na stylizację w odważnym kolorze, tym razem to prezydent zaliczył wpadkę! Prezydentowa wystąpiła w nienagannym zestawie złożonym z dopasowanej marynarki i ołówkowej spódnicy - bardzo podobny miała na sobie kilka dni temu. Tym razem wybrała intensywny odcień niebieskiego: kobalt, który świetnie pasuje do jasnej cery i koloru włosów Agaty Dudy! Stylizację uzupełnił biały top oraz szpilki dobrane kolorystycznie do garsonki prezydentowej.

Andrzej Duda pojawił się już w trakcie uroczystości - nie zdążył wręczyć medali wszystkim uhonorowanym sportowcom. Zdążył odznaczyć jedynie czwórkę naszych olimpijczyków - zaliczając przy okazji małą wpadkę! Jaką? Zobacz!

