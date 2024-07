Ta gwiazda lubi niebanalne stylizacje... Domyślacie się, kto mógł wybrać torebkę w kształcie bombki na rozdanie statuetek Róże Gali 2015? (zobacz: Doda, Herbuś, Górniak, Steczkowska - gwiazdy w pięknych kreacjach na Różach Gali)

Reklama

Tak, to Ada Fijał! Aktorka jest wielbicielką oryginalnych akcesoriów - tego wieczoru postawiła na projekt z zimowej kolekcji H&M - czarno-złotą torebkę w kształcie kuli. Ada dobrała ją do spektakularnego zestawu z nowej kolekcji Mariusza Przybylskiego: czarnej bluzy i spodni haftowanych w błękitno-złote wzory. Do tego cienki paseczek w talii i szpilki w kolorze morskim (Celebrity).

Naszym zdaniem Ada wygląda super! A taką torebkę życzymy sobie pod choinkę :)

Zobacz: Ulubiona koszulka Ady Fijał? T-shirt z... Myszką Miki! Pochodzi ze znanej sieciówki

Zobacz także

Ada Fijał na wręczeniu nagród Róże Gali 2015

ons.pl

Gwiazda miała na sobie stylowy, haftowany komplet od Mariusza Przybylskiego!

ons.pl

Na ustach - obowiązkowo! - szminka w mocnym kolorze...

ons.pl

...a w dłoni torebka przypominająca bombkę!

ons.pl

Reklama

Stylizacja Ady Fijał jest idealnie pasuje na czerwony dywan