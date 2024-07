Ada Fijał, Sylwia Gliwa i Natalia Siwiec pokochały ostatnio… złote spodnie. Znane panie uznały, że to efektowny element stylizacji i sprawdza się nie tylko na czerwonych dywanach! Ada Fijał i Sylwia Gliwa swoje spodnie znalazły w ofercie H&M. Ada Fijał postawiła na klasyczny model z kantem i zestawiła go z czerwonym swetrem ze świąteczną aplikacją (zobaczcie też: Świąteczne swetry i bluzy - kiedyś obciach, dziś obiekt marzeń! Spójrzcie tylko na Małgorzatę Sochę!) oraz z czarnym płaszczem. Sylwia Gliwa wybrała z kolei model z szerokimi nogawkami. Wraz z błyszczącą bluzką ze złotą nitką pozwolił stworzyć jej interesujący look na czerwony dywan. Natalia Siwiec zaś dała szansę polskim projektantom. Jej złote dopasowane spodnie cygaretki pochodzą z kolekcji Anny Kaclugi i Pauliny Wiejskiej tworzących pod nazwą Philo New York. Efekt? Oceńcie sami!

Jesteśmy ciekawie, jak wam się podoba ten nowy trend?

Zobaczcie też: Gorący trend! Lady Gaga, Kate Hudson i uczestniczka „Top Model” Jagoda Judzińska noszą białe garnitury… na gołe ciało!

Ada Fijał do złotych spodni dodała też złote dodatki:) Dobrze zrobiła?

Sylwia Gliwa w total looku z H&M na pokazie duetu Paprocki&Brzozowski. Dodało do niego pikowaną torebkę Chanel w modnym kolorze marsala.

Natalia Siwiec na konferencji programu „Salon sukni ślubnych” w zestawie marki Philo New York. Jak wam się podoba jej stylizacja?

