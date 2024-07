Zdrowe przekąski do pracy powinny dostarczać witamin, minerałów i błonnika. Powinny być sycące i nie zawierać dużej ilości kalorii.

Reklama

1. Mandarynki

Mandarynki są cennym źródłem witaminy C. Zawierają także beta-karoten, magnez, witaminy z grupy B, żelazo, sód, fosfor i wapń. Mandarynki to pomysł na zdrową przekąskę do pracy, która mimo swojej słodyczy jest niskokaloryczna. Zjadając trzy mandarynki dostarczamy organizmowi ok. 80 kcal.

Zobacz także

2. Świeże warzywa – papryka, ogórek, pomidor

Warzywa są niskokaloryczne. Zawierają witaminy i minerały. Usprawniają pracę żołądka i przyspieszają metabolizm. Dają uczucie sytości i hamują ataki głodu. W ramach zdrowej przekąski można przygotować sobie pokrojoną w paski świeżą żółtą paprykę, ćwiartki pomidora i plasterki ogórka. Taka przekąska dostarczy energii, zadziała orzeźwiająco i będzie miała apetyczny, kolorowy wygląd. Zdrowa przekąska do pracy przygotowana z 1 średniej wielkości papryki, jednego pomidora i jednego ogórka gruntowego to około 90 kcal.

3. Suszone owoce

Przygotuj zdrową przekąskę do pracy z suszonych owoców. Do jednego naczynia wsyp rodzynki, suszoną żurawinę, morele, jabłka, śliwki i aronię. Całość dokładnie wymieszaj. Do pracy zabieraj małe porcje suszonych owoców (3-4 łyżki stołowe). Suszone owoce są źródłem błonnika i kwasu foliowego. Najlepiej kupować ekologiczne suszone owoce bez dodatku cukru i bez konserwantów.

4. Jabłka, śliwki, marchewka

Soczysty i chrupki miąższ jabłek ma mało kalorii. Jabłka dostarczają dużo błonnika i witamin. Poprawiają perystaltykę jelit. Dodatkiem do jabłka może być śliwka, która poprawi trawienie lub bogata w bata-karoten marchewka pokrojona w wąskie paseczki. Taka przekąska to dawka ok. 100 kcal.

5. Koktajl owocowy

Koktajl owocowy przygotowany z jogurtu naturalnego, truskawek i kiwi to zdrowa przekąska do pracy. Koktajl dostarczy błonnika, białka i tłuszczu. Będzie orzeźwiający i pozwoli zapomnieć o głodzie. Jogurt naturalny korzystnie wpłynie na florę bakteryjną jelit, a owoce dostarczą witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.