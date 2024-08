Od kilku dni w mediach huczy od rewelacji na linii Dagmara Kaźmierska - Jacek Wójcik. Na jaw wyszło bowiem, że drogi wieloletnich przyjaciół nagle się rozeszły, a w zasadzie to 55-latek odsunął się do ex celebrytki. Mężczyzna nie oszczędza jej w sieci i, co ciekawe, połączył siły z Edzią. Przyjrzeliśmy się jego profilowi bliżej i dostrzegliśmy coś naprawdę zaskakującego.

Reklama

Jacek wcale nie odciął się na dobre od Kaźmierskiej?

Kiedyś wydawać by się mogło, że Dagmara Kaźmierska, Jacek i Edzia to trio nierozerwalne, które przebrnie razem przez wszystko. Stało się jednak inaczej, a jako pierwsza wyłamała się Edyta, która nie tylko porzuciła Kaźmierską, ale i nie szczędziła ostrych słów pod jej adresem w trakcie trwania "Tańca z gwiazdami".

Gdy po wypłynięciu okropnych szczegółów z kryminalnej przeszłości Dagmary wybuchła afera, wyglądało na to, że ta może liczyć wyłącznie na wsparcie syna i Jacka. Rzeczywiście, początkowo tak też było, ale przed kilkoma dniami była celebrytka wyjawiła, że i Wójcik się od niej odwrócił! Ku zdumieniu wszystkich, mężczyzna chętnie komentuje sprawę, twierdząc m.in., że "pogonił łajzę". Fani zastanawiają się więc, co takiego Kaźmierska mu zrobiła, a co poniektórzy spekulują, że ten i tak prędzej czy później do niej wróci. Jacek co prawda temu zaprzecza, choć jeśli przyjrzymy się lepiej jego profilowi na Instagramie, możemy dostrzec kadry, które mogą sugerować coś zupełnie innego.

Dagmara Kaźmierska AKPA/Telus

Mimo iż Wójcik deklaruje, że na dobre odciął się od Kaźmierskiej, w jego mediach społecznościowych nadal możemy znaleźć ich wspólne zdjęcia i filmiki. Nie zdecydował się ich usunąć, pomimo iż próbuje na każdym kroku dać do zrozumienia, że nie ma już nic wspólnego z ex przyjaciółką. Edzia z kolei, gdy porzuciła Dagmarę, wymazała ze swojego profilu wszystkie ich wspólne fotki.

Jacek Wójcik, Dagmara Kaźmierska Instagram @jacek_wojcik_official

Czy zatem jest jeszcze szansa na pojednanie? Chociaż fani sugerują, że Jacek będzie jeszcze przepraszał Kaźmierską, on stanowczo temu zaprzecza. Wciąż nie jest jasne, dlaczego tak właściwie ich relacja się rozpadła, szczególnie że przecież Wójcik tak ochoczo kibicował jej podczas "Tańca z gwiazdami".

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska nie przejmuje się zaczepkami Jacka i Edzi? Oto, co nagrała