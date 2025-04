Niemożliwe, co Narożna przyniosła do "TzG". Wręczyła to Musiałkowskiemu i odjechała

Magda Narożna to jedna z największych gwiazd disco polo, która właśnie zatańczyła swój ostatni taniec w "Tańcu z gwiazdami". Tuż po odcinku czule pożegnała się ze swoim tanecznym partnerem i pozostawiła go z pełnymi torbami na środku ulicy. To był dość nietypowy prezent od wokalistki!