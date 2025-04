Tomasz Jakubiak, znany z programu "MasterChef Nastolatki", zmaga się z rzadkim nowotworem, który zaatakował jego jelita. Po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia musiał w trybie pilnym udać się na leczenie do Aten, co zmusiło go do poruszającego apelu o pomoc. Opublikowane wideo poruszyło tysiące osób, a internetowa zbiórka w krótkim czasie przekroczyła jego wszelkie oczekiwania.

Pogorszenie zdrowia Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak od ubiegłego roku otwarcie mówi o swojej walce z rzadkim nowotworem jelit. Znany kucharz i juror programu "MasterChef Nastolatki" najpierw leczył się w Izraelu, a po powrocie do Polski w lutym, regularnie dzielił się z fanami pozytywnymi aktualizacjami. Relacjonował pierwsze spacery oraz randkę z żoną, co dawało nadzieję na poprawę jego stanu zdrowia.

Niestety, sytuacja nagle się pogorszyła. Jakubiak opublikował wideo z dramatycznym wyznaniem – nowotwór dał nowe objawy, pojawiła się woda w płucach.

Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km powiedział Jakubiak.

Zbiórka na leczenie Tomasza Jakubiaka przekroczyła milion złotych!

W odpowiedzi na apel o pomoc internauci ruszyli do działania. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy, której celem było zebranie 1 miliona złotych na pokrycie kosztów leczenia, badań oraz konsultacji ze specjalistami z zagranicy. Początkowo udało się zebrać 300 tysięcy złotych.

W piątek o godzinie 12:00 zebrana kwota osiągnęła imponujące 1 001 126,00 zł. To rezultat ogromnego zaangażowania fanów i społeczności, którzy odpowiedzieli na poruszający apel Tomasza Jakubiaka.

Dorota Szelągowska broni Tomasza Jakubiaka

Dorota Szelągowska nie kryła oburzenia wobec fali negatywnych komentarzy, jakie pojawiły się w związku ze zbiórką na leczenie Tomasza Jakubiaka. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy kwestionujące zasadność prowadzonej zbiórki. Niektórzy internauci twierdzili, że "zwykły Kowalski" nie miałby szans na podobne wsparcie. Te słowa mocno oburzyły projektantkę wnętrz, która w rozmowie z Jastrząb Post powiedziała, że chęć życia jest uniwersalna i nie powinna być przedmiotem krytyki. Dodała również, że jeśli ktoś nie ma nic miłego do powiedzenia, to "powinien po prostu milczeć".

