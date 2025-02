W 2016 roku Jan Kliment po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu, przyrzekając "miłość i wierność" ukochanej Lence. Od tamtej pory tworzą nierozłączny duet, a owocem ich silnego uczucia jest synek Cristian, który jest ich oczkiem w głowie. Choć oboje starają się w pełni oddawać rodzicielstwu, pozostają również aktywni zawodowo. Obecnie przygotowują się do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami', a poza tym są aktywni w mediach społecznościowych. Chętnie dzielą się tam rodzinnymi kadrami, z kolei tym razem pojawiło się nagranie dotyczące kłótni!

Lenka i Jan Klimentowie nie mogą się dogadać?

Od jakiegoś czasu Lenka i Jan chętnie publikują w sieci komediowe filmiki, w których często parodiują sytuacje, z którymi większość z nas zmaga się na co dzień. Przeważnie odegrana przez nich scenka odnosi się do związków. Tym razem opublikowali filmik, który ma pokazywać "rzeczywistość" po kłótni między partnerami. Najpierw widzimy przygnębioną Lenkę, której przez głowę przechodzą najróżniejsze myśli.

Tym razem to ostatni raz! Ja już tak dłużej nie mogę. (...) Nawet, jakby na kolanach przepraszał. W ogóle mu na mnie nie zależy, on mnie nie kocha

Gdy jednak przejęta całym zajściem Lenka, zastanawia się nad tym, co dalej, w tym czasie Jan relaksuje się na kanapie, nie pamiętając już o kłótni.

Kłótnia… kłótnia… Nam się wydaje, że to koniec świata, a oni po minucie nie wiedzą już, o co chodzi. Prawda? A może i lepiej, a my sobie w tej naszej głowie pomarudzimy

Komentarze fanów nie zostawiły wątpliwości, że wiele par doświadczyło takiej sytuacji.

Historia miłości Lenki i Jana Klimentów

Jan i Lenka Klimentowie to znana para tancerzy, którzy od lat cieszą się sympatią publiczności. Ich historia miłości jest pełna interesujących zwrotów i pokazuje, jak wspólna pasja może połączyć dwoje ludzi. Poznali się, gdy ona miała 10 lat, a on 25. Jan prowadził wówczas warsztaty taneczne w Ostrawie, w których Lenka brała udział jako uczestniczka. Po latach ich drogi ponownie się skrzyżowały, gdy Lenka przyjechała do Polski, by rozwijać swoją karierę taneczną. Wspólna pasja do tańca zbliżyła ich do siebie, co zaowocowało związkiem.

Para zaręczyła się w grudniu 2014 roku podczas wakacji w Portoryko. Ślub odbył się 4 czerwca 2016 roku w Ostrawie, rodzinnej miejscowości Lenki. W ceremonii uczestniczyli bliscy oraz przyjaciele z branży tanecznej. Po sześciu latach starań o dziecko, w grudniu 2022 roku na świat przyszedł ich syn, Cristian. Narodziny dziecka były spełnieniem ich marzeń i wniosły wiele radości do ich życia.

Jan Kliment z Lenką wracają do "Tańca z gwiazdami"

2 marca Polsat wystartuje z kolejną edycją "Tańca z gwiazdami". Poznaliśmy już wszystkie pary, które powalczą o Kryształową Kulę! Na parkiecie zobaczymy m.in.: Blankę, Maćka Kurzajewskiego, Magdę Narożoną, Grażynę Szapołowską czy Tomasza Wolnego. Z kolei tancerzami będą choćby: Agnieszka Kaczorowska, Jan Kliment, Lenka Kliment czy Wojciech Kucina. Fani już nie mogą się doczekać pierwszego odcinka.

