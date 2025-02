Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion i Michał Danilczuk poznali się na planie programu „Taniec z gwiazdami” wiosną 2024 roku. Od tego momentu ich relacja stała się tematem zainteresowania mediów i fanów. Teraz blogerka zwróciła się do tancerza, a to wszystko za sprawą wyjątkowego święta!

Michał Danilczuk obchodzi urodziny

Julia Kuczyńska, popularna influencerka i przedsiębiorczyni, oraz Michał Danilczuk, doświadczony tancerz i choreograf, zostali parą taneczną w 14. edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Ich występy były wysoko oceniane przez jury i widzów, co pozwoliło im dotrzeć do finału i zająć trzecie miejsce.

Ich współpraca była intensywna – spędzali razem wiele godzin na sali treningowej, co zaowocowało nie tylko sukcesami na parkiecie, ale także bliską znajomością. Niejednokrotnie para wyjeżdżała razem na wakacje, a także spędzała ze sobą Sylwestra w romantycznym Paryżu. Teraz z kolei Maffashion postanowiła utworzyć rolkę na Instagramie i złożyć życzenia Michałowi, który urodził się dokładnie w dzień zakochanych!

Samych wspaniałości @michael_danilczuk!!! Niech się spełni każde kolejne Twoje marzenie! Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Zdobywaj następne szczyty taneczno-jurorskim krokiem - przekazała Maff

Fani przyłączają się do życzeń Maffashion dla Michała Danilczuka

Fani Maffashion i Michała Danilczuka z entuzjazmem śledzą ich relację. Po wspólnych występach w „Tańcu z gwiazdami” wielu widzów zaczęło dopingować ich nie tylko na parkiecie, ale i poza nim. W mediach społecznościowych pojawia się wiele komentarzy sugerujących, że świetnie do siebie pasują. Teraz fani postanowili złożyć najlepsze życzenia Michałowi!

Obejrzalam to chyba z 10 razy, uwielbiam na was patrzec!!! Wszystkiego naj naj naj

Wszystkiego najlepszego dla Michała, jest świetny w tym co robi, do tego miły i uśmiechnięty pozytywny człowiek

Idealnie dobrani Wszystkiego najwspanialszego - rozpisują się fani.

Relacja Michała Danilczuka i Maffashion

Po zakończeniu programu "Taniec z Gwiazdami" Maffashion i Michał Danilczuk pozostali w kontakcie. W sierpniu 2024 roku pojawili się razem na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Ich wspólne zdjęcia z tej uroczystości przyciągnęły uwagę mediów, które zaczęły spekulować na temat charakteru ich relacji.

W grudniu 2024 roku Michał Danilczuk udzielił wywiadu dla „Dzień Dobry TVN”, w którym opowiedział o swojej reakcji na wiadomość o nowym angażu w "You Can Dance". Wspomniał, że zadzwonił wtedy do „dziewczyny”, co wywołało kolejne spekulacje na temat jego relacji z Maffashion. Pod koniec roku Julia Kuczyńska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z sylwestra, który spędziła w Paryżu. Wśród relacji pojawiły się także nagrania z Michałem Danilczukiem, co ponownie wzbudziło zainteresowanie fanów.

Mimo rosnącego zainteresowania mediów zarówno Julia Kuczyńska, jak i Michał Danilczuk nie potwierdzili oficjalnie, aby łączyło ich coś więcej niż przyjaźń. W swoich wypowiedziach skupiają się na pracy i wspólnych projektach.

