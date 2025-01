Justyny Steczkowskiej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a jej twórczość i sukcesy mówią same za siebie. Artystka rzadko kiedy wypowiada się na niewygodne tematy, ale czasami potrafi zaskoczyć. 52-latka właśnie zaskoczyła odpowiedzią na pytanie o to, co można... robić w łóżku! Wyszło zabawnie?

Justyna Steczkowska stroni od kontrowersji, ale tym razem zaskoczyła komentarzem

Justyna Steczkowska to polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i skrzypaczka, urodzona 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. Pochodzi z muzykalnej rodziny; jej ojciec był dyrygentem, a matka nauczycielką muzyki. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 90., zdobywając popularność dzięki zwycięstwu w programie "Szansa na sukces" w 1994 roku, gdzie wykonała utwór "Buenos Aires" zespołu Maanam. W 1995 roku reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji z piosenką "Sama". W tym roku fani również oszaleli na punkcie eurowizyjnej wersji utworu "Gaja" Justyny Steczkowskiej, która ponownie próbuje swoich sił w preselekcjach do Eurowizji. Artystka raczej stroni od kontrowersji i unika niewygodnych tematów, jednak czasami potrafi zaskoczyć. Ostatnio wokalistka gościła w Radiu Zet, gdzie została zapytana o to, co "można robić w łóżku na pierwszą literę Twojego imienia". Zrobiło się dość niezręcznie, ale wokalistka zareagowała na to pytanie śmiechem i odpowiedziała:

Myślę, że każdy już się domyśla, skoro jest to litera J – odpowiedziała prześmiewczo wokalistka.

W opisie pod nagraniem stacja napisała, że oczywiście nie może chodzić o nic innego niż "jedzenie", a w komentarzach internauci zaczęli wymyślać własne odpowiedzi.

Tak? Pani Justyno proszę rozwinąć

Jęczeć, że pora wstawać...

Jechać z tematem – piszą internauci.

Kim jest mąż Justyny Steczkowskiej?

Mężem Justyny Steczkowskiej jest Maciej Myszkowski, urodzony 28 października 1973 roku. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz uczestniczył w wymianie z University of Detroit Mercy. W latach 90. pracował jako model, występując w sesjach zdjęciowych, reklamach oraz teledyskach. Obecnie jest cenionym architektem, prowadzącym własną pracownię mc2 architektura, założoną w 2005 roku.

Maciej Myszkowski i Justyna Steczkowska pobrali się we wrześniu 2000 roku w Rzymie. Mają trójkę dzieci: synów Leona (ur. 2000) i Stanisława (ur. 2005) oraz córkę Helenę (ur. 2013). W 2017 roku para ogłosiła separację, jednak później udało im się pokonać kryzys w małżeństwie.

W 2011 roku Maciej Myszkowski zmagał się z chorobą nowotworową, przeszedł dwie operacje oraz trzy cykle chemioterapii. Dzięki wsparciu rodziny i determinacji udało mu się pokonać chorobę.

Justyna Steczkowska bierze udział w preselekcjach do Eurowizji 2025

Justyna Steczkowska ogłosiła swój udział w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Wydarzenie odbędzie się 14 lutego 2025 roku w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Piosenkarka zaprezentuje tam nową wersję utworu "Gaja", który ma szansę stać się międzynarodowym przebojem. Fani są zachwyceni jej utworem i nie mają wątpliwości, że to ona powinna jechać do Szwajcarii, by reprezentować nasz kraj.

