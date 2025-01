Jakub Rzeźniczak bierze udział w programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory" i w związku z tym wraz z innymi uczestnikami gościł dziś w "Dzień Dobry TVN". Jednak ostatni wywiad, którego udzielił programowi śniadaniowemu w grudniu 2023 roku, sprowadził na niego i jego żonę ogromny hejt. Kiedy dziś jechali do miejsca, które od tamtej pory nie kojarzyło im się dobrze, Paulinie Rzeźniczak aż drżał głos:

Niedługo zobaczymy Jakuba Rzeźniczaka na antenie TVN, w zmaganiach sportowych w ramach programu "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Dziś gościł w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadał nie tylko o programie ale również o swoich relacjach z Radosławem Majdanem, z którym rywalizował w konkurencjach na planie. Występ Jakuba Rzeźniczaka w "Dzień Dobry TVN" kosztował jego żonę dużo nerwów. Wszystko przez wywiad, którego udzielili w grudniu 2023 roku. "Wywiad miał być o nas, tak było ustalone. Nie miały być poruszane tematy z mojej przeszłości. Gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie wyglądać rozmowa, byśmy się na nią nie zdecydowali" - tłumaczył się wówczas Jakub Rzeźniczak.

Podczas rozmowy musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością, a słowa, które padły z jego ust, szczególnie na temat dziecka, wywołały ogromne oburzenie ze strony opinii publicznej.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie również przeżyli to, co wydarzyło się w trakcie a także po wywiadzie, nie ukrywając, że czuli się oszukani. Ponowna wizyta w "Dzień Dobry TVN" była więc szczególnie trudna dla Pauliny, która zdecydowała się towarzyszyć mężowi:

Ma dzisiaj to ''Dzień Dobry TVN''. Ja tylko ze swojej strony chciałam powiedzieć, że mnie to bardzo dużo emocji kosztuje, wiecie?

Ma dzisiaj to ''Dzień Dobry TVN''. Ja tylko ze swojej strony chciałam powiedzieć, że mnie to bardzo dużo emocji kosztuje, wiecie?

Mówiąc to, Paulinie Rzeźniczak łamał się głos. Kontynuowała: