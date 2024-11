Zwiastun nowego odcinka 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie napawa optymistycznie... Oprócz Dominiki i Rafała, którzy widać, że są sobą zauroczeni oraz Ani i Marcina, chcących budować dalszą relację nie będzie brakowało zaskoczeń. Między Wiktorią a Adamem najwyraźniej coś zaczęło zgrzytać, a tymczasem Sebastian z "Rolnik szuka żony" zaskoczył swoimi oschłymi słowami. Mina Kasi zdradza, że rozmowa między nimi była naprawdę poważna. Co tam się stało?

Po okresie trudnych wyborów w 11. edycji "Rolnik szuka żony" uczestnicy mieli szansę na budowanie relacji. Najwyraźniej nie wszyscy wykorzystali ten czas i wydaje się, że w nowym odcinku padnie wiele gorzkich słów. Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony" i słowa lektora zdradzają, że nie wszystkim uda się zrealizować zamierzony plan.

Najwięcej emocji budzi zachowanie Sebastiana z "Rolnika", który w pierwszych odcinkach nie ukrywał, że zależy mu na tym, aby jak najszybciej zamieszkać ze swoją partnerką, ale potem zmienił front. W rozmowie z Martą Manowską przyznał, że jest ostrożny, a teraz zwiastun zdradza, że zakomunikuje coś ważnego w dość oschły sposób:

Ja to, co miałem do powiedzenia to powiedziałem

powiedział wprost Sebastian z poważną miną.