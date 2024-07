Cytryna odtruwa organizm, normalizuje poziom cholesterolu, daje zastrzyk energii, bardzo potrzebny po przebudzeniu. Do wody można wrzucić plaster cytryny lub – jeszcze lepiej – wycisnąć sok z cytryny. Należy pamiętać, aby wcześniej dokładnie umyć cytrynę.

Reklama

Woda z cytryną – dla zdrowia i urody

Picie wody z cytryną odtruwa organizm, dzięki czemu czujemy się i wyglądamy lepiej – cytryna poprawia kondycję skóry, wygładza zmarszczki, rozjaśnia cerę, działa bakteriobójczo. Wodę z cytryną warto pić z następujących powodów:

Picie wody z cytryną wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego – usprawnia trawienie. Cytryna pomoże na dolegliwości żołądkowe, np. zgagę i wzdęcia.

– usprawnia trawienie. Cytryna pomoże na dolegliwości żołądkowe, np. zgagę i wzdęcia. Woda z cytryną pomaga pozbyć się toksyn z organizmu – oczyszcza jelita i działa moczopędnie. Działanie odtruwające jest wzmożone, jeśli wypijemy ciepłą wodę z cytryną.

– oczyszcza jelita i działa moczopędnie. Działanie odtruwające jest wzmożone, jeśli wypijemy ciepłą wodę z cytryną. Woda z cytryną jest bardzo pomocna przy odchudzaniu – szklanka wody z cytryną wypita około 30-40 minut przed posiłkiem, sprawia, że jemy mniej. Cytryna jest sprzymierzeńcem osób na diecie – przyspiesza przemianę materii, zmniejsza uczucie głodu.

– szklanka wody z cytryną wypita około 30-40 minut przed posiłkiem, sprawia, że jemy mniej. Cytryna jest sprzymierzeńcem osób na diecie – przyspiesza przemianę materii, zmniejsza uczucie głodu. Wodę z cytryną powinny pić rano wszystkie osoby, które mają zbyt wysokie ciśnienie tętnicze.

Woda z cytryną obniża poziom złego cholesterolu (LDL).

(LDL). Woda z cytryną doskonale gasi pragnienie. Woda z cytryną nawadnia skutecznie i zdrowo – w przeciwieństwie do np. kawy czy słodkich napojów.

Woda z cytryną nawadnia skutecznie i zdrowo – w przeciwieństwie do np. kawy czy słodkich napojów. Cytryna ma orzeźwiający smak i w dodatku bardzo dobrze smakuje. Aby zwiększyć walory smakowe, można dodatkowo wrzucić do wody np. liść mięty czy żurawinę – aromatycznie i zdrowo. W okresie jesienno-zimowym do wody z cytryną warto dodać imbir, który dodatkowo rozgrzeje organizm.

Cytryna to naturalne źródło witaminy C (kwasu askorbinowego). Bardzo dobrze sprawdzi się w sezonie jesienno-zimowym, ponieważ m.in. dzięki zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, podnosi ogólną odporność organizmu – ma działanie przeciwzapalne.