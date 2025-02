Anna Lewandowska po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów, publikując w sieci wyjątkowe zdjęcia. Tym razem trenerka fitness nie pozowała sama i postanowiła pokazać młodszą córkę, Laurę, w pełnej okazałości. Fotografia, na której obie pozują w identycznych piżamach, szybko stała się hitem sieci.

Choć Anna i Robert Lewandowscy cenią sobie prywatność, to od czasu do czasu dzielą się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego rodzinnego życia. Trenerka fitness chętnie pokazuje chwile spędzone z córkami – Klarą i Laurą – podkreślając, jak ważna jest dla niej rola mamy. Dotychczas Lewandowscy unikali nadmiernego eksponowania wizerunku swoich dzieci, starając się zakrywać ich twarze na zdjęciach. Jednak ostatnio ich podejście w tej sprawie zaczęło się zmieniać.

Najpierw Anna Lewandowska zabrała starszą córkę Klarę na obóz w Polsce, pokazując ją bez zasłaniania twarzy, a teraz zdecydowała się zaprezentować młodszą Laurę w pełnej okazałości.

Na Instagramie opublikowała urocze zdjęcie, na którym pozuje z Laurą w identycznych piżamach. Fotografia błyskawicznie stała się hitem sieci, a internauci nie kryją zachwytu. Wszystko przez niezwykłe podobieństwo mamy i córki, które dla wielu jest widoczne na pierwszy rzut oka.

Po publikacji zdjęcia w sekcji komentarzy natychmiast pojawiła się lawina reakcji. Fani Ani Lewandowskiej byli zachwyceni ujęciem i szybko zauważyli niezwykłe podobieństwo Laury do swojej mamy.

Super wyglądacie, udanego dnia dla was

Super wyglądacie, udanego dnia dla was

Jesteście śliczne , brakuje Klary wojowniczki. Jak obserwuje, jak ćwiczycie to aż nie do wiary, że ten mały człowiek ma tyle siły. A Laura to faktycznie chyba mała Mi widać tę energię w oczkach.@annalewandowska Widać, że dajesz wszystko z siebie jako mama

- zachwycają się fani.