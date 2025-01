Uczestnicy 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", w przeciwieństwie do bohaterów poprzednich sezonów mocno ograniczyli swoją działalność w mediach społecznościowych i rzadko publikują zdjęcia, które zdradzałyby, co u nich słychać. Wiele wskazuje na to, że dwie pary, które po programie zdecydowały się kontynuować relację, chcą z dala od mediów społecznościowych budować swoje związki. Chodzi oczywiście o Anię i Marcina i Dominikę i Rafała. W "Rolniku" obaj uczestnicy mówili o tym, że jest dla nich ważne, aby zamieszkali ze swoimi wybrankami. Okazuje się, że wcale nie jest to łatwe i już wiadomo, że Ania i Marcin jeszcze nie mieszkają razem, a co z Dominiką i Rafałem? To zdjęcie zdradza wszystko!

Tak Dominika z "Rolnik szuka żony" spędzała wieczór. Nie ma z nią Rafała!

Programy randkowe podbijają serca widzów i cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród nich nieustannie prawdziwym hitem jest "Rolnik szuka żony", który może pochwalić się niebywałymi sukcesami w łączeniu ludzi. Udział w programie dał szansę wielu uczestnikom i uczestniczkom na spełnienie marzenia o założeniu rodziny i niemal każdego roku do rolnikowej rodziny dołączają kolejne pary i ich dzieci. Najlepszym dowodem na to, że w "Rolniku" można znaleźć miłość są Małgosia i Paweł Borysewiczowie, którzy oczekują narodzin trzeciego dziecka. Tymczasem w 11. edycji "Rolnik szuka żony" powstały dwie pary i obaj uczestnicy nie ukrywali, że nie zamierzają zbyt długo czekać z oświadczynami, a teraz okazuje się, że jednak ze spokojem podeszli do nowych relacji i już się tak nie spieszą. Ostatnio Dominika nie ukrywała, że mają razem z Rafałem zupełnie inne wizje wesela. Rolnik chce hucznej imprezy do białego rana, a ona wolałaby skromny ślub w otoczeniu najbliższych.

Teraz Dominika pokazała, jak spędza wieczór i okazuje się, że sama ogląda jeden z filmów o agencie 007, Jamesie Bondzie. To dość zaskakujący widok, że weekendów nie spędza z Rafałem...

Co z przeprowadzką Dominiki do Rafała?

Rafał i Dominika cieszą się ogromną sympatią widzów, którzy mocno kibicują ich relacji i trzymają kciuki, aby para stanęła przed ołtarzem. Para po zakończeniu przygody z programem informowała, że w okresie zimowym być może Rafał przeprowadzi się do Dominiki do Gdańska, a potem przeniosą się już do jego gospodarstwa. Potem nastąpiła zmiana planów i w świątecznym odcinku rolnik informował, że po Nowym Roku planują, aby Dominika przeprowadziła się już do jego domu.

Po Nowym Roku myślimy o przeprowadzce Dominiki do mnie - wyjawił jakiś czas temu Rafał.

Najnowsze zdjęcie, które opublikowała partnerka Rafała z "Rolnik szuka żony" daje wiele do myślenia, bo widać na nim, że Dominika spędza wieczór sama w swoim mieszkaniu. Teraz czekamy na wspólne zdjęcie pary, aby przerwać spekulacje o kryzysie.