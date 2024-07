W pozostałych serialach z Nicole Kidman aktorka zagrała drugoplanowe role bądź pojawiła się w kilku odcinkach poniższych propozycji. Poznaj 6 najciekawszych tytułów!

„Bangkok Hilton” jest jednym ze starszych seriali z Nicole Kidman. Ta australijska produkcja na Filmwebie posiada 7,8 gwiazdki na 10.

Australijka Katrina Stanton podczas podróży po Bangkoku poznaje fotografa. Mężczyzna prosi ją, by przewiozła dla niego walizkę, w której znajdować się miał sprzęt fotograficzny. Niczego nieświadoma kobieta zgadza się, nie wiedząc, że tak naprawdę przewozi narkotyki. Podczas przesiadki zostaje aresztowana i osadzona w więzieniu w Bangkoku. Jej spokojne życie staje się od teraz pasmem nieszczęść oraz stresu, gdyż w Tajlandii za przemyt narkotyków grozi kara śmierci. Warunki panujące w więzieniu nie należą do najlepszych. Wakacyjny wyjazd kończy się tragedią. Poza obrońcą kobiety, który nie może wiele zdziałać, ostatnią deską ratunku pozostaje ojciec Katriny, który jest alkoholikiem. Mężczyzna przybywa do Tajlandii, by zrobić co w swojej mocy.

Serial zdobył tak duży rozgłos, że powstał nawet dokument o nazwie „The Real Bangkok Hilton”, który opowiada o więzieniu Bangkwang dla mężczyzn.

Drugą propozycją w zestawieniu jest „Tajemnice Laketop”. Aktorka pojawia się w drugim sezonie produkcji. Serial zdobył wiele nagród w ramach: Critics’ Choice Television, AACTA, Satelity, Emmy oraz Złotych Globów, a na Filmwebie posiada notę 7,1 na 10.

Fabuła opowiada o 12-letniej dziewczynce, która jest w piątym miesiącu ciąży. Nastolatka znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Okazuje się, że jest ona córką bossa narkotykowego, Matta. Do sprawy przydzielona zostaje Robin, lekko niedoświadczona agentka śledcza. Kobieta wróciła do miasta, by zaopiekować się umierającą matką. Robin z czasem odkrywa mroczne sekrety nie tylko całego miasta, ale również jego mieszkańców. Szukanie dziewczynki staje się jej obsesją, która przeplata się jednocześnie z demonami przeszłości, z którymi musi się mierzyć. Pewnego dnia ciało dziewczynki zostaje wyłowione w pobliskim jeziorze, jednak nikt nie wie, kim był ojciec jej dziecka.

Kolejną propozycją serialu z Nicole Kidman są „Wielkie kłamstewka”. Produkcja posiada notę aż 8,2 na 10 na Filmwebie oraz nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów, Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Critics’ Choice Television oraz TCA.

Akcja rozgrywa się w miasteczku Monterey w Kalifornii. Życie tam toczy się powoli. Wszystko wydaje się idealne – mężowie, którzy odnoszą sukcesy zawodowe, matki, które kochają swoich mężów i dzieci, a obrazek dopełniają idealne domy i drogie samochody. Pewnego dnia do miasta przyjeżdża samotna kobieta Jane wraz z synem. Przyjaciółki Celeste i Madeline biorą ją pod swoje skrzydła. Kobiety mierzą się z zawodową karierą oraz macierzyństwem. Wszystko wygląda w porządku do czasu, gdy dochodzi do zbrodni burzącej życie mieszkańców.

Dla Nicole Kidman rola w „Wielkich kłamstewkach” była przełomową w karierze. Uznawana była nawet za jedną z najlepszych.

„Od nowa” to następny serial z Nicole Kidman i Hugh Grantem u jej boku. Aktorka gra kobietę, której życie zmienia się o 180 stopni w przeciągu jednej niespodziewanej nocy. Produkcja na Filmwebie ma 7,2 gwiazdki na 10. Serial posiada wiele nominacji, a także nagrodę Critics’ Choice Television dla najlepszego aktora drugoplanowego w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym dla Donalda Sutherlanda.

Grace to odnosząca liczne sukcesy terapeutka. Jest posłuszną matką oraz żoną. Żyje wraz z mężem tak, jak zawsze marzyła. Ich syn uczęszcza do prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Pewnego dnia w otoczeniu kobiety ginie człowiek, a jej mąż uznany jest za zaginionego. Jest na językach nie tylko sąsiadów, ale i mediów. Grace odkrywając, że nic już nie będzie takie jak dotychczas, z myślą o sobie oraz dziecku musi zbudować od nowa swoją pozycję i relację z innymi. Największym problemem Grace jest to, że nie stosuje się do własnych rad, które oferowała swoim podopiecznym.

Przedostatnią propozycją jest „Dziewięcioro nieznajomych”. Reżyser „Wielkich kłamstewek” i „Od nowa” postanowił stworzyć nowy serial, w którym aktorka również miała swój udział. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,0 na 10 oraz 7 nominacji do nagród w ramach: Satelity, AACTA – Nagród Międzynarodowych, Critics’ Choice Television oraz Czarnych Szpul – Telewizyjnych.

Serial opowiada o historii dziewięciu osób, różniących się do siebie diametralnie. Przybywają do ośrodka odnowy biologicznej Tranquillum House, który oferuje pełną transformację. Na miejscu czeka na nich Masza, której zadaniem jest uleczyć gości. Kobieta składa przyjezdnym obietnice oraz wierzy w skuteczność swoich praktyk. Dzień za dniem grupa coraz bardziej ma siebie dość i zbliża się do skraju wytrzymałości.

„Ryk” to ostatnia produkcja w rankingu. Przedstawia osiem feministycznych opowieści przepełnionych humorem, które poruszają ważne tematy. Nicole Kidman pojawia się w drugim odcinku serialu. Na Filmwebie produkcja posiada notę 6,1 na 10, a także dostała nominację do nagrody Czarnych Szpul – Telewizyjnych dla najlepszej aktorki w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym dla Cynthii Erivo.

Nicole Kidman wciela się w postać, która dosłownie zjada zdjęcia. Kobieta czuje, że traci kontrolę nad świadomością oraz nad swoim życiem. Jedzenie fotografii daje jej ukojenie, które niegdyś utraciła. Bohaterka zatraca się w szczęśliwych wspomnieniach, zamiast spędzać czas z matką. Ta nostalgia jednak nie trwa długo, tylko daje chwilową radość.

Każdy odcinek serialu pokazuje, jak być kobietą w dzisiejszych, szalonych czasach. Ciekawostką jest to, że każdy odcinek wyreżyserowany jest przez inną twórczynię, a co za tym idzie – każda ma inny bagaż życiowy oraz doświadczenia. Dodatkowo w każdym epizodzie grają inne aktorki. Osiem historii odzwierciedla dylematy zwykłych kobiet, w bardzo zaskakujący sposób.

Wyżej opisane seriale z Nicole Kidman nie są jedynymi w jej karierze. Jeśli czujesz niedosyt, to proponujemy, abyś zapoznała się ze starszymi produkcjami, w których grała aktorka:

