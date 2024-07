Witamina C, inaczej kwas askorbinowy, jest najbardziej znaną witaminą. Przyjmuje się ją w większych ilościach podczas sezonu grypowego, by zwiększyć odporność, ale nie jest to jej jedyna zaleta.

Witamina C – właściwości

Naturalna witamina C, czyli ta pochodząca z warzyw i owoców:

stymuluje produkcję białych krwinek i podnosi odporność organizmu,

uczestniczy w regeneracji witaminy E i produkcji hormonów zwalczających stres,

przyspiesza proces zrastania kości i gojenia się ran i siniaków,

poprawia przyswajalność żelaza,

normalizuje poziom cholesterolu we krwi i chroni przed miażdżycą,

ma właściwości przeciwutleniające – zwalcza wolne rodniki,

wpływa na wytwarzanie i zachowanie kolagenu,

chroni organizm przed zmianami nowotworowymi.

Źródła witaminy C

Średnie zapotrzebowanie na witamin C na dzień wynosi:

40-75 mg u dzieci,

75-100 mg u dorosłych.

Witaminę C w dużej ilości można znaleźć np. w:

owocach dzikiej róży, czarnej i czerwonej porzeczce, truskawkach, poziomkach, owocach cytrusowych (uwaga, wbrew pozorom owoce cytrusowe nie są ich największym źródłem!);

warzywach: natce pietruszki, zielonych warzywach (brukselka, szpinak, kalafior, kapusta – zwłaszcza kiszona).

Cebula, stosowana już przez Wikingów w celu zapobiegania szkorbutowi (a więc chorobie wywołanej niedoborem kwasu askorbinowego), w rzeczywistości jest dość ubogim źródłem witaminy C.

Suplementy i witamina C lewoskrętna

W wyniku reklam (na razie głównie internetowych) farmaceuci są coraz częściej pytani o witaminę C lewoskrętną, która ma być jedyną formą skuteczną formą syntetycznej witaminy C (w przeciwieństwie do witaminy C prawoskrętnej). W związku z tym należy uściślić nazewnictwo, stosowane przez koncerny farmaceutyczne - nazwa kwas L-askorbinowy to synonim kwasu askorbinowego i nie oznacza, że preparat zawiera witaminę lewoskrętną. W ekosklepach oferujących suplementy dostępne są suplementy diety z witaminą C, konkretnie nazwaną „lewoskrętną”, jednak suplementy nie są tak ściśle badane jak leki, w związku z tym trudno zweryfikować ich skład. Tak naprawdę kwestia skuteczności obu rodzajów witaminy nie jest rozstrzygnięta i dyskusje na ten temat wciąż się toczą. Jedno jest pewne – przyjmowanie naturalnych witamin razem ze świeżymi warzywami i owocami zawsze zagwarantuje nam tę „słuszną” wersję.