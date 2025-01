Zac Efron jest jednym z topowych aktorów w Hollywood, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola Troy'a Boltona w hicie Disney'a - "High School Musical trilogy". Z czasem jednak zaczął wychodzić poza ramy "grzecznego chłopca", przechodząc od produkcji dla nastolatków po kinowe hity dla starszej widowni. Tym razem fani mogą zobaczyć go w niepowtarzalnej komedii.

O 21:10 Polsat pokaże komedię tylko dla dorosłych

Już dziś o godzinie 21:10 Polacy włączą Polsat, by obejrzeć jedną z zabawniejszych amerykańskich komedii - "Baywatch. Słoneczny patrol"! Muskulatura głównych bohaterów sprawi, że panie nie będą mogły oderwać się od telewizorów, a zabawne, często dwuznaczne dialogi, rozśmieszą każdego.

„Baywatch. Słoneczny patrol” z 2017 roku to nowoczesna interpretacja klasycznego serialu z lat 90., który zdobył ogromną popularność na całym świecie. Oryginalny serial opowiadał o grupie ratowników wodnych, którzy strzegli bezpieczeństwa na plażach Malibu, łącząc elementy dramatyczne z akcją. Film w reżyserii Setha Gordona wnosi do tej opowieści dużą dawkę humoru oraz współczesne podejście do bohaterów i ich wyzwań.

Fabuła filmu "Baywatch. Słoneczny patrol" rozbawi każdego

Film „Baywatch. Słoneczny patrol” opowiada o zespole ratowników wodnych, którzy odkrywają nielegalne działania mające miejsce na ich plaży. Mitch Buchannon i jego zespół muszą zmierzyć się z niebezpiecznym przemytem narkotyków, prowadzonym przez Victorii Leeds. Do grupy dołącza nagle niesforny Matt, z którym Mitch nie potrafi się dogadać. Panowie rywalizują ze sobą na każdym kroku, tocząc jednocześnie zabawne dyskusje. Mimo iż obaj mają silne osobowości, co utrudnia im współpracę, muszą wreszcie zjednoczyć siły przeciwko bezlitosnej bizneswoman. Akcja obfituje w spektakularne sceny, humorystyczne sytuacje oraz starcia między bohaterami.

Choć akcja filmu rozgrywa się na kalifornijskiej plaży, większość zdjęć nakręcono na Florydzie i Georgii w Stanach Zjednoczonych. Malownicze krajobrazy oraz błękitne wody tworzą niezapomniany klimat, który doskonale oddaje atmosferę oryginalnego serialu. "Baywatch" to propozycja dla fanów lekkiej rozrywki. Jeśli szukasz produkcji, która łączy humor, akcję i nieco nostalgii za klasycznym serialem, ten film spełni Twoje oczekiwania.

Gwiazdorska obsada kluczem do sukcesu

W filmie "Baywatch. Słoneczny patrol” wystąpiły gwiazdy światowego kina, które nadały historii świeży charakter:

Dwayne Johnson wcielił się w Mitcha Buchannona, lidera zespołu ratowników, który nie tylko strzeże plaży, ale także stawia czoła przestępczości.

wcielił się w Mitcha Buchannona, lidera zespołu ratowników, który nie tylko strzeże plaży, ale także stawia czoła przestępczości. Zac Efron zagrał Matta Brody’ego, byłego mistrza olimpijskiego, którego buntowniczy charakter jest wyzwaniem dla zespołu.

zagrał Matta Brody’ego, byłego mistrza olimpijskiego, którego buntowniczy charakter jest wyzwaniem dla zespołu. Alexandra Daddario jako Summer Quinn dodała historii świeżości i młodzieńczego ducha.

jako Summer Quinn dodała historii świeżości i młodzieńczego ducha. Priyanka Chopra wystąpiła jako Victoria Leeds, bezwzględna bizneswoman i główna antagonistka filmu.

Obsadzenie w głównych rolach Johnsona i Efrona, którzy są bożyszczami fanek na całym świecie, a jednocześnie świetnymi aktorami, niewątpliwie przyczyniło się do sukcesu produkcji.



