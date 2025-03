Ten serial z tajemniczym twistem znajdziecie na Netfliksie. Pozycja dla fanów „Dark”

„Ciała” to brytyjski serial kryminalny, który co chwilę zaskakuje widza. Twórcy połączyli elementy znane z thrillera oraz science fiction. Powstała na podstawie komiksu historia tajemniczego morderstwa wciąga od pierwszego odcinka i zabiera nas do czterech różnych epok. W każdej odnajdujemy to samo ciało.