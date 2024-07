Zatrucie wodne nazywane jest również przewodnieniem hipotonicznym. Przyczyną zatrucia wodnego jest dostarczanie dużych ilości płynów bezelektrolitowych do organizmu. Przewodnienie hipotoniczne obciąża pracę serca, powoduje obrzęki i wymioty.

Woda odpowiada za właściwe tempo metabolizmu, ma funkcję transportującą i reguluje temperaturę ciała.

Zatrucie wodne, czyli przewodnienie hipotoniczne

Dorosły człowiek w ciągu dnia powinien pić od 1,5 do 2 litrów wody. Zatrucie wodne to efekt wprowadzenia do organizmu w krótkim czasie ilości wody przekraczającej zdolność wydalniczą nerek – powyżej 4 litrów. Taka podaż wody sprawia, że nerki nie nadążają z jej wydaleniem i dochodzi do przesunięcia części płynu zewnątrzkomórkowego do komórek. Zatruciu wodnemu towarzyszy hiponatremia (niskie stężenie sodu w osoczu krwi), a siła objawów przewodnienia hipotonicznego zależy od stopnia niedoboru sodu.

Przyczyny zatrucia wodnego – niewydolność kory nadnerczy, ostre choroby nerek

Przyczyną zatrucia wodnego jest nadmierna podaż płynów bezelektrolitowych. Przewodnienie hipotoniczne może być spowodowane urazami czaszki, nadmierną produkcją wazopresyny (hormon zwiększający gęstość moczu) i niewydolnością kory nadnerczy. Zaburzeniom gospodarki wodnej sprzyja:

ostre i przewlekłe choroby nerek, którym towarzyszy skąpomocz (np. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek),

niedoczynność przysadki mózgowej,

niedobór hormonów tarczycy,

przyjmowanie niektórych leków, np. leków moczopędnych, winkrystyny i cyklofosfamidu.

Objawy zatrucia wodnego: obrzęki, skąpomocz, drgawki

Najczęstsze objawy zatrucia wodnego to skąpomocz i zwolnienie czynności serca.

Inne objawy to:

drgawki,

wymioty,

drżenia mięśni,

uczucie niepokoju,

nudności,

przesięki do jam ciała,

bóle głowy,

obrzęki,

wzrost ciśnienia tętniczego,

śpiączka.

Leczenie zatrucia wodnego

Leczenie zależy od czasu trwania, stopnia i obrazu klinicznego zatrucia wodnego. Podstawą leczenia jest przerwanie nawadniania organizmu i wyrównanie gospodarki sodowej, jeżeli stężenie sody we krwi spadło poniżej 125mmol/l. W ciężkich przypadkach stosuje się dializę otrzewnej.