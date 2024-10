Julia Żugaj po ponad 5 latach związku ogłosiła rozstanie ze swoim narzeczonym, Maciejem Ejsmontem, znanym w sieci jako Sheo. Internauci nie do końca wierzą w podane przez parę powody rozstania i dopatrują się innych przyczyn.

Mega szkoda mi tylko Maćka ale jeśli teraz nagle okaże się, że Julka jest z tym tancerzem to będę bardzo rozczarowana

Dopiero co media rozpisywały się o tym, kim jest narzeczony Julii Żugaj, który kibicował jej na publiczności, kiedy debiutowała w "Tańcu z Gwiazdami". Po kilku odcinkach szybko zauważono, że Maciej Ejsmont przestał pojawiać się w studiu Polsatu. Julia Żugaj w rozmowie z Pomponikiem niedawno tłumaczyła: "Chyba woli oglądać po prostu przed telewizorem. Na pierwszym live miałam po prostu dużo więcej biletów do rozdania, a teraz jest trochę tak, że produkcja nam ograniczyła tę ilość i ja zawsze się pytam, kto jest chętny". Na konkretne pytanie dziennikarza "ale nie rozstaliście się", Julia Żugaj odpowiedziała "Nie", jednak zaledwie po dwóch dniach okazało się, że prawda jest zupełnie inna, jednak influencerzy nie chcieli tego ogłaszać przy okazji wywiadów po "Tańcu z Gwiazdami".

Rozstanie Julii Żugaj i Macieja Ejsmonta wzbudziło sensację w sieci. Narzeczeni zakończyli swój związek po ponad 5 latach. Wielu internautów dopatruje się powodów rozstania influencerów. Wielu z nich uważa, że miał na to wpływ udział Julii Żugaj w "Tańcu z Gwiazdami":

Widać że go zraniła.. To jak ten typek się na nią patrzył w Tańcu z gwiazdami i ją obejmuje cały czas, widać wielki smutek u Maćka.

To było oczywiste, odkąd Julka poszła do Tańca z Gwiazdami

Poszła do Tańca z Gwiazdami, zakręcił się jakiś chad 186cm i nagle ''nie dogadujemy się, rozstajemy się w zgodzie'' historia stara jak świat.

Ten chłopak ma emocje na wodzy a Julia Żugaj udaje wzruszenie. Szkoda chłopaka, bo z tego co czytam poświęcił wiele, żeby wypromować ten produkt. Nie kumam, kim jest dokładnie Julia Zugaj w sensie zawodowym. Jedno jest pewne , że obserwując Taniec z gwiazdami Julia wyraźnie jest wpatrzona w tancerza z programu.

Mega szkoda mi tylko Maćka ale jeśli teraz nagle okaże się, że Julka jest z tym tancerzem to będę bardzo rozczarowana

Julia Żugaj nie będzie pierwszą uczestniczką, która będzie musiała zmierzyć się z zarzutami internautów sugerujących, że pomiędzy nią a programowym partnerem jest coś więcej niż wspólna praca na planie.

Julia Żugaj ogłosiła rozstanie, publikując specjalny film na swoim kanale na Youtubie. Wraz z Maciejem Ejsmontem ze smutkiem opowiedzieli, że ich uczucie się wypaliło:

Nie chcemy trzymać was w tajemnicy, w takiej, w jakiej trzymaliśmy was do tej pory, bo jakiś czas temu podjęliśmy pewną decyzję, i efekt tej decyzji jest taki, że nie jesteśmy już razem

- wyznali.