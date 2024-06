Waldemar z miłosnego hitu TVP już niedługo zostanie ojcem. Uczestnik show ogłosił radosną nowinę, gdy był na wyjeździe z Dorotą i uczestnikami "Sanatorium miłości" oraz "The Voice Senior". Teraz rolnik postanowił ponownie pochwalić się swoim szczęściem i opublikował wyjątkowe nagranie. Internauci są nim zachwyceni.

Waldemar i Dorota poznali się w 10. edycji "Rolnik szuka żony", a dziś wspólnie wyczekują na przyjście na świat ich dziecka. Ostatnio Dorota z "Rolnika" zdradziła termin porodu i dodała, że kompletuje już wyprawkę dla córeczki. Oboje nie kryją swojego szczęścia w mediach społecznościowych i chętnie odpowiadają na pytania internautów. Para może również liczyć na wsparcie uczestników programów takich jak "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior", z którymi ostatnio byli na wyjątkowym wyjeździe.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" poinformował, że przygotował wspólny muzyczno-taneczny projekt z uczestnikami popularnych programów. Rolnik postanowił się nim pochwalić na swoim Instagramie i opublikował teledysk, na którym wszyscy tańczą. Ukochany Doroty bardzo się cieszy, że mógł być częścią takiego wyjątkowego projektu.

Kochani prezentuję Wam wspólną inicjatywę uczestników 3 programów ,,Rolnik szuka żony '', ,, Sanatorium miłości '', ,,The Voice Senior ''. Połączyliśmy siły i wspólnie nagraliśmy krótki teledysk z układem, za który odpowiada Królowa Turnusu 3 edycji SM Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz. (...) Wspaniale się z Wami kochani razem z Dorcią bawiliśmy. Dla takich chwil w gronie tak cudownych ludzi jak Wy warto żyć, bo życie jedno tylko człowiek ma. No i miałem tę przyjemność przebywać w zacnym towarzystwie 3 Królów i Królowej turnusów Sanatorium Miłości. Żałuję jedynie, że nie zdołaliśmy z Dorotką dzień wcześniej dojechać, by tego cudownego czasu z Wami kochani seniorzy więcej spędzić. Ale mimo iż dzień krócej to i tak było wspaniale i wielkie słowa uznania dla Tomasza odpowiedzialnego za tak profesjonalne i z wielka dynamiką skręcenie tego teledysku.Jest zaje....ty

— napisał Waldemar.